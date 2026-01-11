500 долларов: это сколько в гривнах сейчас

Курс доллара в Украине сейчас стабилен. Этому способствует политика регулятора. Как показывают прогнозы, резких скачков курса американской валюты в ближайшее время не ожидается.

Какой курс доллара в Украине сейчас? По состоянию на 10 января, официальный курс доллара в Украине составлял – 42,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также "Очень серьезные козыри": Зеленский предлагает Трампу соглашение о свободной торговле По данным издания "Минфин", в банках средний курс доллара, изменился следующим образом: покупка – 42,70 гривны за доллар США;

продажа – 43,38 гривны за доллар США. А вот в обменнике ситуация следующая: покупка – 43,29 гривны за доллар США;

продажа – 43,45 гривны за доллар США. Какую сумму нужно иметь, чтобы приобрести 500 долларов? для приобретения 500 долларов в банке, нужно иметь примерно – 21 690 гривен;

в обменнике для покупки 500 долларов необходимо ориентировочно – 21 725 гривен. Сколько гривен можно получить, если сдать 500 долларов сейчас? если сдать 500 долларов в банк, можно выручить примерно – 21 350 гривен;

а вот за 500 долларов в обменнике удастся получить ориентировочно – 21 645 гривен. Как будет меняться курс доллара в январе? Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, благодаря валютным интервенциям.

На курс доллара в Украине влияет много факторов. Одними из основных являются – интенсивность, а также продолжительность боевых действий.

Согласно прогнозам, официальный курс доллара в январе ощутимо не изменится. Валюта будет в пределах 42 – 42,80 гривны.