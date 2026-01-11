Який курс долара в Україні зараз?

Станом на 10 січня, офіційний курс долара в Україні складав – 42,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

За даними видання "Мінфін", у банках середній курс долара, змінився таким чином:

  • купівля – 42,70 гривні за долар США;
  • продаж – 43,38 гривні за долар США.

А от в обміннику ситуація така:

  • купівля – 43,29 гривні за долар США;
  • продаж – 43,45 гривні за долар США.

Яку суму потрібно мати, щоб придбати 500 доларів?

  • для придбання 500 доларів у банку, потрібно мати приблизно – 21 690 гривень;
  • в обміннику для покупки 500 доларів необхідно орієнтовно – 21 725 гривень.

Скільки гривень можна отримати, якщо здати 500 доларів зараз?

  • якщо здати 500 доларів в банк, можна виручити приблизно – 21 350 гривень;
  • а от за 500 доларів в обміннику вдасться отримати орієнтовно – 21 645 гривень.

Як змінюватиметься курс долара у січні?

  • Наразі в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, завдяки валютним інтервенціям.

  • На курс долара в Україні впливає багато факторів. Одними з основних є – інтенсивність, а також тривалість бойових дій.

  • Згідно з прогнозами, офіційний курс долара у січні відчутно не зміниться. Валюта буде в межах 42 – 42,80 гривень.