Наразі в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, завдяки валютним інтервенціям.

На курс долара в Україні впливає багато факторів. Одними з основних є – інтенсивність, а також тривалість бойових дій.