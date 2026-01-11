Какой курс доллара в Украине сейчас?

По состоянию на 10 января, официальный курс доллара в Украине составлял – 42,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", в банках средний курс доллара, изменился следующим образом:

покупка – 42,70 гривны за доллар США;

продажа – 43,38 гривны за доллар США.

А вот в обменнике ситуация следующая:

покупка – 43,29 гривны за доллар США;

продажа – 43,45 гривны за доллар США.

Какую сумму нужно иметь, чтобы приобрести 500 долларов?

для приобретения 500 долларов в банке, нужно иметь примерно – 21 690 гривен;

в обменнике для покупки 500 долларов необходимо ориентировочно – 21 725 гривен.

Сколько гривен можно получить, если сдать 500 долларов сейчас?

если сдать 500 долларов в банк, можно выручить примерно – 21 350 гривен;

а вот за 500 долларов в обменнике удастся получить ориентировочно – 21 645 гривен.

Как будет меняться курс доллара в январе?