Какой курс доллара в Украине сейчас?
По состоянию на 10 января, официальный курс доллара в Украине составлял – 42,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По данным издания "Минфин", в банках средний курс доллара, изменился следующим образом:
- покупка – 42,70 гривны за доллар США;
- продажа – 43,38 гривны за доллар США.
А вот в обменнике ситуация следующая:
- покупка – 43,29 гривны за доллар США;
- продажа – 43,45 гривны за доллар США.
Какую сумму нужно иметь, чтобы приобрести 500 долларов?
- для приобретения 500 долларов в банке, нужно иметь примерно – 21 690 гривен;
- в обменнике для покупки 500 долларов необходимо ориентировочно – 21 725 гривен.
Сколько гривен можно получить, если сдать 500 долларов сейчас?
- если сдать 500 долларов в банк, можно выручить примерно – 21 350 гривен;
- а вот за 500 долларов в обменнике удастся получить ориентировочно – 21 645 гривен.
Как будет меняться курс доллара в январе?
Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, благодаря валютным интервенциям.
На курс доллара в Украине влияет много факторов. Одними из основных являются – интенсивность, а также продолжительность боевых действий.
Согласно прогнозам, официальный курс доллара в январе ощутимо не изменится. Валюта будет в пределах 42 – 42,80 гривны.