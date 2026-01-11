Какой курс доллара в Украине сейчас?

По состоянию на 10 января, официальный курс доллара в Украине составлял – 42,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", в банках средний курс доллара, изменился следующим образом:

  • покупка – 42,70 гривны за доллар США;
  • продажа – 43,38 гривны за доллар США.

А вот в обменнике ситуация следующая:

  • покупка – 43,29 гривны за доллар США;
  • продажа – 43,45 гривны за доллар США.

Какую сумму нужно иметь, чтобы приобрести 500 долларов?

  • для приобретения 500 долларов в банке, нужно иметь примерно – 21 690 гривен;
  • в обменнике для покупки 500 долларов необходимо ориентировочно – 21 725 гривен.

Сколько гривен можно получить, если сдать 500 долларов сейчас?

  • если сдать 500 долларов в банк, можно выручить примерно – 21 350 гривен;
  • а вот за 500 долларов в обменнике удастся получить ориентировочно – 21 645 гривен.

Как будет меняться курс доллара в январе?

  • Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на валютном рынке. В частности, благодаря валютным интервенциям.

  • На курс доллара в Украине влияет много факторов. Одними из основных являются – интенсивность, а также продолжительность боевых действий.

  • Согласно прогнозам, официальный курс доллара в январе ощутимо не изменится. Валюта будет в пределах 42 – 42,80 гривны.