Сколько сейчас надо гривен, чтобы купить 500 евро

Курс евро несколько вырос в конце июля. Эти изменения не столь значительны и почти не ощущаются.

Как изменился курс евро в Украине? 28 июля официальный курс евро в Украине составил – 48,98 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Не только Россия: экономика Беларуси тоже находится в стагнации Если опираться на данные "Минфина", средний курс евро в банках сейчас такой: покупка – 48,80 гривны за евро;

продажа – 49,35 гривны за евро. В обменниках средний курс евро изменился следующим образом: покупка – 48,90 гривны за евро;

продажа – 49,10 гривны за евро. Какая сумма гривен нужна, чтобы купить 500 евро? в банке для приобретения 500 евро нужно ориентировочно – 24 675 гривен;

в обменнике, чтобы купить 500 евро, необходимо уже примерно – 24 550 гривен. Сколько можно выручить за 500 евро? если обменивать 500 евро в банке, есть возможность выручить в среднем – 24 400 гривен;

при обмене 500 евро в обменнике, удастся выручить ориентировочно – 24 450 гривен.