Помощь на оплату коммуналки: кому выплатят 6 тысяч гривен

Людям, которые не имеют возможности воспользоваться льготами и жилищными субсидиями, предоставляется регулярная финансовая поддержка для оплаты ЖКУ. Однако, на это имеют право отдельные категории населения в одном из регионов Украины.

Где выплачивают помощь на коммунальные услуги

Отмечается, что это финансовая поддержка, которая будет предоставляться из городского бюджета Черниговской городской территориальной общины.

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После подачи соответствующего заявления в Департамент социальной политики горсовета – лицу предоставляется ежемесячная поддержка на оплату ЖКУ.

Кто может претендовать на выплаты: перечень

Размер помощи составляет 500 гривен в месяц. Итак, течение года таким украинцам будет выплачено по 6 тысяч гривен.

В горсовете уточнили, что на выплаты могут претендовать:

семьи погибших военных во время российской агрессии против Украины, место жительства которых зарегистрировано в городе Чернигове;

семьи погибших военных во время войны в Афганистане при выполнении интернационального долга;

членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), по месту фактического проживания в пределах города Чернигова.

Когда выплаты могут отменить

ВПЛ выплаты назначаются при условии, что с момента официальной регистрации в Чернигове прошло не менее одного года.

Также, стоит отметить, что выплаты могут отменить, если во время проверки будет выявлена задолженность за коммунальные услуги за более чем два месяца.

Ежегодно до 1 апреля и до 1 октября Департаментом будет проводиться проверка своевременности уплаты средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги получателями ежемесячной помощи,

– говорится в сообщении.

В то же время выплату материальной помощи возобновят, когда задолженность будет погашена. Однако подтвердить это нужно будет документально.

Будут ли изменения в системе предоставления субсидий

Сейчас не предполагается никаких изменений в системе предоставления субсидий. При этом, субсидию могут получить граждане, которые тратят на коммунальные услуги более 15% от общего дохода своей семьи за месяц.

Для определения жилищной субсидии учитываются доходы членов семьи за первый и второй кварталы 2023 года, а также доходы в форме пенсий за август 2023 года.

Важно также отметить, что размер субсидии исчисляется индивидуально. Для получения льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг можно подать заявление через Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг или с помощью платформы "Дія".