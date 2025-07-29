Хакеры взломали российский "Аэрофлот": сколько денег компания потеряла за сутки

Хакеры Silent Crow получили доступ к базам "Аэрофлота", из-за чего пришлось отменять рейсы. За сутки компания могла потерять сотни миллионов рублей.

Какой ущерб нанесли хакеры "Аэрофлоту"?

28 июля хакеры атаковали IT-системы авиакомпании, сообщает 24 Канал со ссылкой на Silent Crow.

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По данным одного из российских изданий, отмена одного рейса (исходя из средней цены билета в 20 000 рублей) в среднем обходится "Аэрофлоту" в 2,4 миллиона рублей. Поэтому, учитывая емкость воздушного судна в 120 кресел, "Аэрофлот" за день потерял около 259,2 миллиона рублей.

Другой источник считает, что с учетом затрат на восстановление IT-инфраструктуры, недополученных доходов за непроданные авиабилеты и отмены рейсов убытки компании могут достигать нескольких миллиардов рублей.

Что известно о хакерской атаке на "Аэрофлот"?

По словам самих хакеров, они находились внутри корпоративной сети крупнейшей российской авиакомпании в течение года. В результате им удалось выгрузить полную базу данных истории перелетов, скомпрометировать критические корпоративные системы и получить контроль над компьютерами сотрудников.

В Silent Crow отметили, что было уничтожено около 7 000 серверов, а объем полученной информации составляет 12 ТБ баз данных, 8 ТБ файлов с Windows Share и 2 ТБ корпоративной почты.

Персональные данные всех россиян, которые когда-то летали "Аэрофлотом", теперь тоже отправились в путешествие – правда, без багажа и в один конец,

– сообщили хакеры.

Генпрокуратура России также подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака на "Аэрофлот".