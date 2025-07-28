Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что этот удар по внутренним российским авиалиниям является очень болезненным для россиян. Речь идет и о пассажирских, и о грузовых перевозках, а также о невозможности, например, перебросить войска "росгвардии".

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Причастен ли Лукашенко к хакерской атаке?

Загородний отметил, что это очень правильные действия, потому что проблемы в гражданской авиации в России начались еще 9 мая 2025 года.

Тогда россияне, как заметил он, начали жаловаться, что будет, если им перекроют гражданскую авиацию. В совокупности это очень хорошая стратегическая цель для Украины, потому что стали активнее работать по российской железной дороге, по тяговым подстанциям, что вызвало задержки поездов.

Владимир Путин всегда как мог оберегал Москву, чтобы она не чувствовала последствий войны в Украине. А этот коллапс – неприятная неожиданность для москвичей, потому что они надеялись, что война их минует. Также вследствие этого будут огромные убытки,

– подчеркнул политтехнолог.

Конечно эти белорусские хакеры, как пояснил он, не от Александра Лукашенко. Однако есть другая сила, которая будет влиять на Беларусь.

Обратите внимание! Хакеры Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявили, что их операция длилась около года. Им удалось взломать корпоративную сеть и получить доступ к истории перелетов и системам контроля за персоналом. Как утверждают хакеры, они полностью скомпрометировали и уничтожили внутреннюю IT-инфраструктуру "Аэрофлота".

"Это очень хорошо, ведь по результатам этой войны, Беларусь тоже должна быть освобождена, потому что это единственная страна, которая дает возможность россиянам влиять на политику Европы. И для Украины эта опасность с Севера также должна быть устранена", – добавил Тарас Загородний.

Кроме того, для Украины, по мнению политтехнолога, очень важен новый транспортный коридор в страны Балтии с учетом экономики и многих других факторов.

Что известно о коллапсе в аэропортах России