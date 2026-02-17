Контракт на 400 миллиардов: Чехия запускает самое дорогое строительство в своей истории

В Праге представители двух стран подписали контракты на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Дукованы", пишет Укринформ.

Они включают поставку оборудования и проведение работ:

Непосредственно строительством реакторов будет заниматься южнокорейская компания KHNP. Но чешские компании будут участвовать в работах на 60%.

Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек рассказал, что разрешение на строительство должны предоставить в 2027 году, а сами работы начать в 2029-м.

График придерживается. Две ключевые даты, такие как получение разрешения на строительство в 2027 году и начало строительства в 2029 году, являются достижимыми. Пока нет угрозы каких-либо задержек,

– заверил Гавличек.

Заметьте! Построить реакторы планируют за семь лет. В эксплуатацию сдать объект хотят уже в 2036 году.

Что известно о проекте АЭС?

Амбициозный проект по строительству новых блоков АЭС станет крупнейшим контрактом, подписанным Чехией. Общую стоимость его оценивают в около 407 миллиардов крон, что составляет почти 16 миллиардов долларов.

Чешская АЭС "Дукованы" на сегодня имеет четыре энергоблока. Однако их ввели в эксплуатацию еще в 1985 – 1987 годах. Поэтому было принято решение построить дополнительные реакторы.

Добавим, что претендентов на строительство блоков было несколько:

свои услуги хотела предоставить французская EDF;

интересовалась проектом американская Westinghouse.

Было еще китайское предложение, но его сразу отвергли.

В конце концов, Чехия подписала соглашение с Южной Кореей, выбрав ее компанию KHNP в июне прошлого года.

Заметьте! Между тем США стремятся усилить свое влияние в Европе, в частности, через энергетические проекты. Американская компания Westinghouse, которой отказала Чехия, будет реализовывать масштабный проект в Словакии.

Кто еще строит АЭС в Европе?