Контракт на 400 миллиардов: Чехия запускает самое дорогое строительство в своей истории
- Чехия подписала контракт с Южной Кореей на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Дукованы".
- Чешские компании будут участвовать в работах на 60%, включая поставки турбин от Doosan Škoda Power и консультации от Energoprojekt Praha.
Чехия подписала крупнейший контракт на строительство новых энергоблоков АЭС. Однако, в отличие от Словакии, выбрала не США в партнеры, а Южную Корею.
О чем договорились Чехия и Южная Корея?
В Праге представители двух стран подписали контракты на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Дукованы", пишет Укринформ.
Они включают поставку оборудования и проведение работ:
- один контракт – на паровые турбины, которые должна доставить чешская компания Doosan Škoda Power;
- второй – на консультационные услуги от Energoprojekt Praha.
Непосредственно строительством реакторов будет заниматься южнокорейская компания KHNP. Но чешские компании будут участвовать в работах на 60%.
Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек рассказал, что разрешение на строительство должны предоставить в 2027 году, а сами работы начать в 2029-м.
График придерживается. Две ключевые даты, такие как получение разрешения на строительство в 2027 году и начало строительства в 2029 году, являются достижимыми. Пока нет угрозы каких-либо задержек,
– заверил Гавличек.
Заметьте! Построить реакторы планируют за семь лет. В эксплуатацию сдать объект хотят уже в 2036 году.
Что известно о проекте АЭС?
Амбициозный проект по строительству новых блоков АЭС станет крупнейшим контрактом, подписанным Чехией. Общую стоимость его оценивают в около 407 миллиардов крон, что составляет почти 16 миллиардов долларов.
Чешская АЭС "Дукованы" на сегодня имеет четыре энергоблока. Однако их ввели в эксплуатацию еще в 1985 – 1987 годах. Поэтому было принято решение построить дополнительные реакторы.
Добавим, что претендентов на строительство блоков было несколько:
- свои услуги хотела предоставить французская EDF;
- интересовалась проектом американская Westinghouse.
Было еще китайское предложение, но его сразу отвергли.
В конце концов, Чехия подписала соглашение с Южной Кореей, выбрав ее компанию KHNP в июне прошлого года.
Заметьте! Между тем США стремятся усилить свое влияние в Европе, в частности, через энергетические проекты. Американская компания Westinghouse, которой отказала Чехия, будет реализовывать масштабный проект в Словакии.
Кто еще строит АЭС в Европе?
На днях государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. По итогам встречи стороны согласились углублять стратегическое взаимодействие в энергетической сфере, в частности в ядерной энергетике.
Речь идет о строительстве новой атомной электростанции в Словакии с участием американской компании Westinghouse. Ожидается, что подготовка всей необходимой проектной документации будет завершена до 2027 года, а полное возведение станции запланировано на 2040 год.
Тем временем в Венгрии два новых энергоблока на АЭС "Пакш-2" строит российская корпорация "Росатом". Для того, чтобы проект мог продвигаться, США даже пошли на смягчение санкций и выдали специальные лицензии около десяти российским банкам, позволив им осуществлять финансовые операции, связанные со строительством этой станции.