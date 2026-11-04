Украинские АЭС снизили мощность генерации, – Минэнерго

Россияне продолжают проводить атаки на энергетические объекты Украины. В результате атак противника атомные электростанции были вынуждены изменить режим работы.

Что происходит в энергосистеме Украины

Из-за систематических российских атак на объекты передачи электроэнергии украинские атомные электростанции вынуждены были снизить мощность, о чем во время брифинга сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Восстановление нормальных показателей будет происходить постепенно, как только специалисты восстановят поврежденные сети.

В частности, по состоянию на утро 4 ноября без стабильного электроснабжения остается часть потребителей в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях. Однако самый сильный удар пришелся на столичный регион. В Киеве и Киевской области из-за серьезных повреждений оборудования операторы применяют жесткие сетевые ограничения, а ремонтные бригады работают круглосуточно.

Обратите внимание! В то же время в Харьковской области действуют аварийные отключения из-за падения напряжения в высоковольтных сетях.

В большинстве других областей Украины в настоящее время введены графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности.

Энергетики призывают украинцев следить за обновлениями на официальных ресурсах местных облэнерго, ведь ситуация может меняться каждый час.

Напомним, что российский энергетический террор не прекращается. В ночь на 3 ноября оккупанты нанесли массированный удар по трем теплоэлектростанциям компании ДТЭК, что привело к полной остановке генерации на этих объектах.

Вечером 3 ноября Денис Шмыгаль сообщил, что Россия направила три дрона на подстанцию. Она имеет критически важное значение для стабильной работы Хмельницкой АЭС.