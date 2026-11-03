Россия атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС

Как сообщил Денис Шмыгаль, о последствиях очередного масштабного обстрела дипломатам рассказали в ходе специальной встречи. Всего войска агрессора применили 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

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Главными целями удара вновь стали украинские электростанции, а также подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Вражеские удары были нацелены на максимальное разрушение энергетической системы перед зимним периодом.

Особую опасность во время массированного удара представляло прицельное наведение трех беспилотников на узловую подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции.

Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг в сторону эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Украинская сторона ожидает надлежащей реакции международных партнеров на систематические удары по инфраструктуре, которая гарантирует бесперебойное функционирование украинских АЭС.

Напомним, что во время массированной атаки в ночь на 3 ноября российские военные направили десятки ракет и сотни БПЛА на энергетические объекты в девяти областях Украины. В частности, сообщалось об ударах вражеских БПЛА по энергоинфраструктуру Хмельницкой области.