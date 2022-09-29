Акциз на горючее вернули: эксперт рассказал, возрастут ли цены на АЗС

Вчера Зеленский подписал закон о возвращении акциза на горючее. После стремительного роста стоимости горючего весной, любые изменения на рынке вызывают беспокойство и вопрос: не повторится ли аналогичная ситуация снова.

Подорожает ли топливо

Эксперт по рынку горючего Сергей Куюн, в комментарии 24 канала, рассказал, что украинцам пока нечего волноваться. Ведь, несмотря на то, что акциз на горючее вернули, цена нефти наоборот снизилась.

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Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Нет, горючее не подорожает, потому что параллельно с появлением акциза у нас уменьшилась другая важная составляющая цены – это закупочная стоимость. Произошло это из-за того, что цены на нефть в мире снизились и, соответственно, мы абсолютно уверенно можем говорить, что цены на топливо в Украине из-за акциза никак не вырастут.

Какой акциз будет для разного вида горючего

Для бензина, дизеля и биотоплива размер акциза составит 100 евро за тысячу литров.

А вот для газа несколько меньше – 52 евро за тысячу литров.

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Ожидать ли дефицит топлива

По мнению эксперта оснований для опасений касательно возврата дефицита горючего пока тоже нет.

Поскольку мы сейчас построили совершенно новый рынок нефтепродуктов, у которого очень разветвленная система. Во-первых, географических поставок. Мы поставляем топливо как из Польши, так и из Румынии и стран Западной Европы и, во-вторых, у нас очень изменилась транспортная система.

– рассказывает Куюн.

Он отмечает, что доля автомобильных поставок выросла до 40%, в то время как до войны она составляла ноль. Это значит, что появилось очень много трейдеров. Если их было около сотни до войны, то сейчас цифра достигла почти пяти сотен. К тому же железная дорога тоже работает.

Очень много трейдеров все что-то везут и поэтому мне сложно сейчас, честно говоря, представить ситуацию, когда у нас будет проблема с горючим,

– делится эксперт.