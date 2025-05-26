Спецпредставитель России по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами ставит цель вернуть 280 миллиардов долларов замороженных активов. Для этого он пытается ставить украинский вопрос во время переговоров на второй план.

Как Дмитриев пытается спасти активы

Дмитриев лоббирует размораживание российских активов за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко говорит, что спецпредставитель Путина лоббирует вопросы глобальной коммерции. Основная задача Дмитриева – вывести из-под удара российские замороженные активы. Это колоссальная сумма для России - 280 миллиардов долларов.

Дмитриев пытается показать США, что давайте не сосредотачиваться на вопросах войны-мира, давайте посмотрим шире. У нас есть Арктика, у нас есть нефть, газ, у нас Сибирь с ресурсами. Вам надо редкоземельные металлы? Давайте посмотрим! И тут получается, что вопрос Украины размывают, ставят его на второй план,

– добавил Иващенко.

Он подчеркнул, что в этом контексте "наша задача – сделать таким образом, чтобы на повестке дня был именно украинский вопрос".

Как Дмитриев смог втереться в доверие к Путину

Диктатор Владимир Путин выбрал основным своим переговорщиком уроженца Киева – бизнесмена Кирилла Дмитриева. Он имеет связи с российскими спецслужбами и особый мандат приязни от главы Кремля.

"Втираться" в доверие к президенту США Дональду Трампу он начал еще в 2016 году. Дмитриев занял место одного влиятельного лица в России, которое ранее вело переговоры со странами Ближнего Востока.

Его отец не был партийным функционером, зато его дед служил в советской армии. Вероятно, Дмитриев имеет связи с российской разведкой. Он работал в США в инвестиционном банке Goldman Sachs, поэтому свободно владеет английским языком.

Таким образом, Дмитриев, который сочетает опыт в бизнесе, спецслужбах и имеет особый мандат доверия от Путина, становится важной фигурой для построения надежных коммуникаций между Россией и США.