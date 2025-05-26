Як Дмитрієв намагається врятувати активи

Дмитрієв лобіює розмороження російських активів за кордоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко каже, що спецпредставник Путіна лобіює питання глобальної комерції. Основна задача Дмитрієва – вивести з-під удару російські заморожені активи. Це колосальна сума для Росії - 280 мільярдів доларів.

Дмитрієв намагається показати США, що давайте не зосереджуватися на питаннях війни-миру, давайте глянемо ширше. У нас є Арктика, у нас є нафта, газ, у нас Сибір з ресурсами. Вам треба рідкісноземельні метали? Давайте подивимося! І тут виходить, що питання України розмивають, ставлять його на другий план,

– додав Іващенко.

Він наголосив, що в цьому контексті "наше завдання – зробити таким чином, щоб на повістці дня було саме українське питання".

Як Дмитрієв зміг втертися у довіру до Путіна

Диктатор Владімір Путін обрав основним своїм перемовником уродженця Києва – бізнесмена Кіріла Дмитрієва. Він має зв'язки з російськими спецслужбами й особливий мандат приязні від глави Кремля.

"Втиратися" у довіру до президента США Дональда Трампа він почав ще у 2016 році. Дмитрієв зайняв місце однієї впливової особи у Росії, яка раніше вела переговори з країнами Близького Сходу.

Його батько не був партійним функціонером, натомість його дід служив у радянській армії. Ймовірно, Дмитрієв має зв'язки з російською розвідкою. Він працював у США в інвестиційному банку Goldman Sachs, тому вільно володіє англійською мовою.

Таким чином, Дмитрієв, який поєднує досвід у бізнесі, спецслужбах і має особливий мандат довіри від Путіна, стає важливою фігурою для побудови надійних комунікацій між Росією та США.