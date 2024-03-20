Российские активы для Украины: какое заявление планирует сделать Еврокомиссия

После начала полномасштабной войны, совместными усилиями мирового сообщества были заблокированы некоторые российские активы. Под ограничения попало около 300 миллиардов евро.

Каким будет предложение Еврокомиссии

Вероятно, Еврокомиссия сделает предложение использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине. Эти средства должны быть привлечены для усиления украинской обороноспособности.

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Предположительно, заявление будет озвучено во время визита в Брюссель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что средства будут распределяться в таком соотношении:

90% средств должно быть задействовано для закупки оружия для Украины. Привлечение этих денег произойдет через Европейский фонд мира.

10% – передается в бюджет ЕС, чтобы усилить потенциал обороноспособности Украины, в том числе развить предприятия военного направления.

Используют ли российские активы

По состоянию на теперь, Боррель настаивает на использовании именно доходов от активов. Речь идет о средствах, которые находятся в Европе.

Годовая прибыль от российских активов может составить ориентировочно 3 миллиарда евро. Предложение от Борреля для стран-членов ЕС должно прозвучать во время саммита 21 – 22 марта.

Доля российских активов, которая находится в Европе – ориентировочно 200 миллиардов евро.