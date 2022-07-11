"Альфа-Банк" меняет название на "Сенс Банк", чтобы не ассоциироваться с россией
Источник:FinClub
"Альфа-Банк" сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, что меняет название на "Сенс Банк", чтобы не ассоциироваться со страной-агрессором. Обо всех деталях, рассказываем дальше.
"Альфа-Банк" меняет название
"Полное наименование на украинском языке: акціонерне товариство "Сенс Банк", – говорится в письме кредитного учреждения. На английском языке банк теперь будет именоваться "Joint Stock Company Sense Bank". Заметьте, что мобильное приложение учреждения уже несколько лет называется Sense SuperApp.
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Напомним, что после наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.
Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда
– рассказывал ранее в интервью Дянков.
"Альфа-Банк" отнесен Национальным банком к системно важным. Он обслуживает 2,6 миллиона физлиц, 55 тысяч юридических и 88 тысяч ФЛП. В "Альва-Банке" хранится:
- 48 миллиардов гривен депозитов физлиц – 6% от всех депозитов в украинских банках,
- 24 миллиарда гривен средств предприятий.
Кто владеет "Альфа-Банком"
Согласно данным НБУ, через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются:
- российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%),
- Петр Авен (12,4%),
- Михаил Фридман (32,86%),
- итальянская банковская группа UniCredit (9,9%),
- Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).
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