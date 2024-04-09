Вырастут ли в 2024 году алименты на ребенка

Если супруги воспитывают детей, но разводятся, то за родителями остается обязанность уплаты алиментов. Они взимаются со всех видов дохода лица.

Изменились ли алименты

Согласно действующему законодательству, сумма алиментов составляет половину от прожиточного минимума, установленного для ребенка определенного возраста.

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В Госбюджете на 2024 год прожиточный минимум для детей вырос:

для детей до 6 лет - 2 563 гривны;

для детей от 6 до 18 лет - 3 196 гривен.

Это означает, что с января 2024 года минимальная сумма алиментов составляет:

1 281,5 гривен для детей до 6 лет;

1 598 гривен для детей с 6 до 18 лет.

Сколько именно надо платить алиментов, зависит от количества детей:

на одного ребенка - четверть от заработка;

на двоих - треть;

если детей трое и более - половину.

Выплаты детям с инвалидностью

! Суд может решить по-другому, учитывая различные обстоятельства, например состояние здоровья ребенка, доходы родителей, наличие нетрудоспособных членов семьи и другие детали. Минимальная сумма алиментов – это сумма, установлена для людей, которые имеют невысокий доход. А если родители зарабатывают больше, суд может установить другую сумму.

Дети, которые имеют инвалидность, могут получать государственную помощь, что зависит от вида и группы инвалидности:

Инвалиды с детства I группы получают помощь, равную 100% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (по состоянию на 01.01.2023 – 2093 грн). Инвалиды с детства II группы – 80% от этого прожиточного минимума (1674,40 грн). Инвалиды с детства III группы – 60% (1255,80 грн). Дети с инвалидностью до 18 лет – 70% (1465,10 грн).

Дополнительно выплачивается надбавка на уход за: