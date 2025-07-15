Алименты на родителей в Украине: при каких условиях дети должны содержать своих отца и мать
- Совершеннолетние дети в Украине обязаны содержать нетрудоспособных родителей, если они нуждаются в материальной помощи из-за отсутствия пенсий или других источников существования.
- Суд определяет размер алиментовозмир алиментов на родителей, учитывая материальное и семейное положение сторон.
Совершеннолетние дети в Украине обязаны заботиться о своих родителях. Это утверждено действующим законодательством страны.
Что известно об алиментах на родителей в Украине?
Так дочь или сын, уже достигшие 18-летия, обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "Бесплатной юридической помощи".
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Украинцам объяснили, что потребность материальной помощи заключается в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование из-за:
- отсутствия пенсий;
- низкого уровня выплат низкого;
- отсутствием других источников существования.
Согласно действующему законодательству нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) и инвалиды I, II и III групп (статья 1 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"),
– говорится в материале.
Подавать иск о взыскании алиментов могут к:
- одному из детей;
- к нескольким из детей;
- ко всем детям вместе.
Обратите внимание! В случае подачи иска к одному из детей, суд по собственной инициативе имеет право привлечь к участию в деле других детей.
Кто не получит алименты от своих детей?
Следует отметить, что если мать и отец были лишены родительских прав (и эти права не были восстановлены), то обязанность содержать мать, отца у дочери, сына, в отношении которых они были лишены родительских прав, не возникает.
Важно! Кроме того, даты могут быть освобождены судом от обязанности содержать мать, отца и обязанности участвовать в дополнительных расходах, если будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей.
Как определяется размер выплат?
Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон. К тому же суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск.
В частности при назначении размера алиментов судом учитываются все заслуживающие внимания интересы сторон: нетрудоспособность родителей;
- их потребность в материальной помощи;
- материальное положение детей;
- уход детей за родителями и тому подобное.
Также во внимание принимается получение родителями пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, что может приносить доход и тому подобное,
– объяснили на сайте.
Заметьте! В каждом конкретном случае суд учитывает все виды заработка или дохода как детей, так и родителей, в зависимости от этих обстоятельств и определяется размер алиментов.
Что еще нужно знать?
Суд имеет право устанавливать размер алиментов полностью или частично, как в твердой денежной сумме, так и в доле от заработка. А на выбор способа определения размера алиментов могут влиять различные обстоятельства: изменчивость и нестабильность дохода, проживание за границей, получение части дохода в натуральной форме и тому подобное.