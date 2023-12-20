Женщины тоже не платят: почти 10% украинок имеют долги по алиментах
Источник:Опендатабот
В настоящее время в Украине около 200 тысяч зарегистрированных должников по алиментам. С 24 февраля 2022 года их число увеличилось где-то на 12 тысяч человек.
Сколько человек не платят алименты
По состоянию на декабрь 2023 года Единый реестр должников Украины (ЕРБ) насчитывает 192 150 должников по алиментам. С начала полномасштабного вторжения количество лиц, которые не платят алименты, увеличилось на 11 847 человек.
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Больше должников добавилось в январе 2023 года – 1 258 украинцев в месяц.
В процентном соотношении должники делятся так:
- мужчины – 90,6%;
- женщины – 8,1%;
- не определено – 1,3%.
На общее количество должников приходится 203 548 исполнительных производств, то есть 6% человек имеют несколько долгов, которые касаются разных детей.
Кому могут отказать в получении средств на ребенка в Польше
В Польше существует финансовая помощь для украинцев на детей, которая называется "+800". Независимо от доходов семьи, ее выплачивают в размере 800 злотых на каждого ребенка ежемесячно.
Однако есть категории беженцев, которым прекратят такое финансирование:
- если дети старше 18 лет;
- если родители, получающие выплаты на ребенка, тратят их на собственные нужды, и это доказано в судебном порядке;
- если родители уже получают другую государственную помощь на ребенка в стране происхождения или в любом государстве вне Польши;
- если ребенок или дети находятся в детских домах и социальных центрах.