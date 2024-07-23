Если Россия повредит украинские газохранилища: какая есть альтернатива газу

Несмотря на атаки со стороны России, подготовка к отопительному сезону продолжается. Впрочем, Украина должна рассматривать альтернативные варианты отопления в случае повреждения газовых хранилищ.

Какая есть альтернатива газу

Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом осторожно комментирует ситуацию с отоплением зимой и возможные последствия ракетных ударов по газохранилищам. По его мнению, среди альтернативных вариантов отопления для населения в случае повреждения газовой инфраструктуры, можно рассматривать уголь.

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Ведь, как он отмечает, до сих пор неизвестно, на что могут решиться россияне и какое оружие могут применить для достижения своей цели. Именно поэтому сейчас стоит делать все возможное, чтобы избежать такой катастрофы. В частности для Украины было бы очень полезно, если бы польская сторона перехватывала ракеты в западных областях.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Если они таки попадут в газовую инфраструктуру, ее удастся отремонтировать. Однако это не отрицает того факта, что это надо защищать. Было бы неплохо, если бы польская сторона взяла на себя такую "заботу".

Впрочем, как сообщает "Нафтогаз", по состоянию на 22 июля 2024 года объем газа в подземных газохранилищах превышает 10 миллиардов кубометров. Прогнозируется, что до 1 ноября удастся накопить 13,2 миллиарда кубометров газа.