Яка є альтернатива газу

Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом обережно коментує ситуацію з опаленням взимку та можливі наслідки ракетних ударів по газосховищах. На його думку, серед альтернативних варіантів опалення для населення у разі пошкодження газової інфраструктури, можна розглядати вугілля.

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Адже, як він зазначає, досі невідомо, на що можуть зважитися росіяни та яку зброю можуть застосувати для досягнення своєї мети. Саме тому зараз варто робити все можливе, щоб уникнути такої катастрофи. Зокрема для України було б дуже корисно, якби польська сторона перехоплювала ракети у західних областях.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Якщо вони таки влучать в газову інфраструктуру, її вдасться відремонтувати. Однак це не заперечує того факту, що це треба захищати. Було б непогано, якби польська сторона взяла на себе таку "турботу".

Втім, як повідомляє "Нафтогаз", станом на 22 липня 2024 року обсяг газу в підземних газосховищах перевищує 10 мільярдів кубометрів. Прогнозується, що до 1 листопада вдасться накопичити 13,2 мільярда кубометрів газу.