Часть американцев недовольны тем, как Трамп управляет экономикой США

Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, американцы недовольны тем, как Дональд Трамп управляет экономикой США. И только 37% одобряют все его действия.

Как американцы все чаще критикуют политику Трампа

Американцы надеялись, что избрание Дональда Трампа остановит инфляцию и улучшит экономику США, но с приближением 100 дня президентства Трампа все больше критики звучит в сторону того, как именно лидер США справляются с этой задачей, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Известно, что по состоянию на сегодня уровень поддержки Дональда Трампа ниже, чем когда-либо при его первом сроке.

Примерно 75% респондентов боятся рецессии,

Более половины опрошенных считают, что действия Трампа – слишком хаотичны,

Немало волнуется за фондовый рынок, где акции сильно подешевели,

А 52% американцев думают, что из-за политики Трампа им будет сложнее жить после выхода на пенсию.

Обратите внимание! Один из крупнейших американских банков JP Morgan прогнозирует рецессию в 2025 году из-за торговой политики Трампа. Все из-за того, что на американские пошлины другие страны ввели зеркальные действия.

Имеет ли Дональд Трамп поддержку

Второй срок президентства Дональд Трамп начал с жесткой экономической политики, а именно: введение пошлин на импорт, война с торговыми партнерами, влияние на ФРС и тому подобное.

Обещание Трампа по "золотому веку" США превращается пока только в то, что цены для американцев растут, а рынки падают.

И даже несмотря на это Трамп имеет немало сторонников, которые поддерживают его рейтинг: