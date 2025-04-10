Почти в три раза: американский инвестор призвал Трампа увеличить тарифы для Китая

Миллионер и инвестор Кевин О'Лири считает, что 104% пошлины для Китая недостаточны. По его мнению, следует ввести для Пекина тарифы в размере 400%.

Американский миллионер призвал увеличить тарифы для Китая

Инвестор сказал, что страна "ворует, производит и продает нам это обратно", пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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О'Лири сделал заявление, что Китай не играет по правилам. Более того, согласно его словам, Пекин является членом Всемирной торговой организации (ВТО), однако не придерживается ее правил.

Миллионер добавил, что Китай похищает интеллектуальную собственность, которая не может быть оспорена в судах страны. А ее правительство якобы ворует технологии, производит продукцию в своей стране и продает ее обратно в США.

Он также отметил, что хочет, чтобы президент Китая Си прибыл "на самолете в Вашингтон, чтобы выровнять условия игры".

Кевин О'Лири придерживается также мнения, что никто, включая предыдущие администрации США и Европой, десятилетиями не боролся с Китаем, и с него этого "достаточно". Инвестор отметил, что выступает от имени миллионов американцев, которые имеют IP-адреса, якобы украденные Китаем и добавил, что наконец есть администрация которая занялась этим вопросом с Китаем.

Си может оставаться верховным лидером, только если люди будут нанятыми,

– сказал О'Лири.

Заметьте! Миллионер предупредил, что имея 25% мирового ВВП, США все еще является ведущей экономикой в мире, но они "не будут иметь этого вечно". Поэтому, по его мнению, крайне важно оказать давление на Китай сейчас.