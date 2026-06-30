Сильная жара обрушилась на Украину: что нужно знать населению и какие меры планирует принять правительство

В настоящее время Европу охватила аномальная жара. Это негативно сказывается на украинской энергосистеме, которая, в частности, пострадала в результате ударов со стороны России.

Что рассказал Денис Шмыгаль о мерах правительства в период жары

В целях обеспечения стабильного прохождения пиковых периодов потребления и минимизации дефицита электроэнергии министр энергетики Денис Шмыгаль поручил соответствующим службам и предприятиям энергетического сектора провести важные мероприятия, о чем он и сообщил в своих социальных сетях.

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В перечень этих мер, в частности, входят:

рассмотрение вопроса об оптимизации графиков ремонтной кампании на энергоблоках атомной генерации для увеличения объемов производства электроэнергии в периоды максимального потребления;

обеспечение в кратчайшие сроки завершения аварийно-восстановительных работ и ввода в эксплуатацию оборудования тепловой генерации общей мощностью не менее 300 мегаватт;

активизация привлечения дополнительной мощности за счет когенерационных установок, в частности газовой генерации, а также подготовка предложения по дальнейшей либерализации условий для их эффективной работы;

обеспечение активного использования установок хранения энергии для дополнительного покрытия пиковых нагрузок и увеличения доступной мощности системы ориентировочно на 300 мегаватт;

привлечение импорта электроэнергии из стран-партнеров Европейского Союза и проработка вопроса об увеличении импорта электроэнергии государственными предприятиями.

В Укрэнерго подчеркнули, что главный принцип безаварийной работы энергосистемы – это когда производство электроэнергии равно уровню потребления. Кроме того, очень важно прислушиваться к рекомендациям по потреблению электроэнергии. Например, пользоваться стиральными и посудомоечными машинами после 23:00.

Таким образом, погода в настоящее время активно влияет на украинскую энергосистему, особенно в условиях боевых действий. Украинцев призывают разумно использовать свет в пиковые часы – то есть с 17:00 до 22:00.

Что еще следует знать об энергетике

Директор компании "Ясно" Сергей Коваленко призвал украинцев быть готовыми к различным сценариям. В частности, он призвал людей зарядить все важные устройства.

В частности, в Укрэнерго просили перенести пиковое энергопотребление на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – то есть с 10:00 до 16:00. В то же время после этого часа и до 23:00 призывают к экономному потреблению.