Кто сможет получить деньги на аренду жилья в 2025 году

Некоторые внутренне перемещенные лица в Украине с января будут иметь возможность получить денежную поддержку на аренду жилья. В конце 2024 года правительство расширило условия для участия в этой программе.

Кто может претендовать на помощь

Благодаря обновленным правилам программы, внутренне перемещенные лица из любой области Украины теперь имеют право подать заявку на получение субсидии, сообщает 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Ранее финансовая помощь была доступна только для переселенцев в девяти областях Украины, и потом ее расширили.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Так же в этом месяце начнет работать еще одна программа Зимней поддержки – прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время.

Получить помощь смогут ВПО, чьи расходы на аренду превышают 20% суммарного дохода семьи или лица.

Размер субсидии будет определяться индивидуально, с учетом таких факторов:

уровень доходов семьи;

количество ее членов;

стоимость аренды жилья.

Поддержка для владельцев жилья

Правительство ввело меры для поощрения владельцев недвижимости, которые официально будут заключать договоры аренды с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).

Ключевые моменты:

Владельцам жилья компенсируют часть налоговых обязательств, включая налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый налог.

Размер компенсации будет определяться в соответствии с предельной стоимости аренды, установленной Пенсионным фондом Украины, но не будет превышать фактической ежемесячной платы по договору.

Заметьте! Арендаторы, которые пользуются этими программами, смогут в будущем получить право собственности на арендованное жилье. Детали этой инициативы будут объявлены позже.