БЭБ арестовало миллионные активы подсанкционного олигарха

БЭБ провело арест активов подсанкционного олигарха. Точное лицо, которому принадлежит имущество и средства, бюро не указало.

Активы какого олигарха арестовало БЭБ

Как сообщают анонимные источники, БЭБ, предположительно, арестовало активы олигарха Константина Жеваго, сообщает 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

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Стало известно, что БЭБ арестовало:

6,7 тысячи квадратных метров, которые находятся в центре Киева;

291 миллион гривен (эти средства были на счетах, которые контролировались подсанкционным олигархом).

Данные бюро указывают, что этот предприниматель и бывший нардеп до недавнего времени продолжал хозяйственную деятельность в Украине. В то же время сам подозреваемый скрывается за границей.

Чтобы сохранить контроль над имущественным комплексом и избежать конфискации, фигурант привлек бывших топ-менеджеров его обанкротившегося банка. Переоформив таким образом имущество он пытался оставить его в своем фактическом владении,

– сообщает БЭБ.

Продолжается досудебное расследование. Активы, что конфисковало БЭБ планируют в дальнейшем передать в государственную собственность.