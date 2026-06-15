Аресты и конфискации российской нефти: что Украина готовит для усиления давления на Кремль

Союзники Украины усиливают давление с целью обеспечения соблюдения санкций, введенных против России. Путь от формальных запретов к реальным ограничениям демонстрируют новые страны. Великобритания впервые задержала танкер теневого флота, который использовался для перевозки российской нефти.

Что означает для Украины задержание танкера теневого флота?

Наложенный на Россию санкционный режим работает ограниченно в случае отсутствия физического контроля над перевозками. Поэтому необходимо усилить проверки танкеров на ключевых маршрутах. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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Задержание танкера Smyrtos в водах Великобритании произошло 14 июня. Как отмечает Владислав Власюк, он является типичным судном теневого флота, поскольку за последний год прошел полную перестройку собственности и управления и работал на маршрутах российского нефтяного экспорта.

Украина ввела санкции против судна в декабре 2025 года, а во время задержания Великобританией оно имело санкционный статус ЕС, Швейцарии и Канады.

Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Далее логичный шаг – больше проверок и арестов танкеров на ключевых морских маршрутах. Украина формирует дополнительные юридические основания для ареста судов и конфискации незаконно транспортируемой нефти и передает информацию партнерам. Ожидаем также законодательных шагов ЕС в этом направлении.

Уполномоченный отмечает, что помимо санкционной работы Великобритания начинает более активно контролировать перемещение транспорта в своих территориальных водах. В частности, в ответ на случаи сопровождения танкеров теневого флота российскими вооруженными силами.

Такой подход может задать тон для других партнеров в усилении реального, а не только формального давления. Благодарны Великобритании за важный шаг против теневого флота России. Каждое решение партнеров, которое сокращает нефтяные доходы РФ, напрямую влияет на способность вести войну против Украины,

– говорит Владислав Власюк.

Что свидетельствует о принадлежности судна Smyrtos к теневому флоту?

Как рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, после февраля 2025 года судно изменило структуру управления и название: с Myrtos на Smyrtos.

В разные периоды к структуре управления были привлечены компании, зарегистрированные в Сингапуре, Гонконге, на Сейшелах, а конечные бенефициары остаются непрозрачными. В частности, одна из компаний также управляла другими танкерами, занимавшимися экспортом российской нефти после введения санкций и ценового потолка G7.

"Судно было задействовано в системе российского экспорта, в частности из порта Козьмино — одного из ключевых экспортных терминалов РФ для поставок нефти на азиатские рынки. Smyrtos неоднократно менял флаг, в частности работал под регистрацией Камеруна. Такие изменения обычно используются для затруднения контроля за судном и его предыдущими операциями", — говорит Владислав Власюк.

5 июня Smyrtos погрузился в Усть-Луге и вышел курсом на Порт-Саид (Египет). Стандартный объем одного рейса для такого танкера – около 600 тысяч баррелей нефти.

Напомним, что Великобритания впервые перехватила танкер теневого флота в Ла-Манше. В операции 14 июня, которая длилась 6 часов, участвовали британские военные и правоохранители.

По завершении операции судно Smyrtos перевели на якорь у южного побережья Англии. За ним будут наблюдать, чтобы предотвратить возможные экологические или безопасности риски.