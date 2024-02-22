Арест замороженных российских активов получил одобрение юридических экспертов, – Bloomberg

Группа международных юридических экспертов направила официальное письмо представителям стран G7. В нем отмечается, что конфискация замороженных активов России, в частности средств российского ЦБ, не нарушает международное право.

О чем говорится в письме

Учитывая нарушение Россией правового порядка, установленного после Второй мировой войны, международное право позволяет принять законные контрмеры, чтобы убедить страну прекратить свое противоправное поведение, утверждают эксперты.

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Мы пришли к выводу, что согласно международному праву, для государств, которые заморозили российские государственные активы, было бы законным принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею фундаментальных норм международного права,

– пишут эксперты.

При этом, десять экспертов по международному праву из разных стран, таких как Бельгия, Соединенное Королевство, Германия, Нидерланды, США, Франция, и Япония – подписали под письмом.

Речь идет о почти 300 миллиардов долларов, которые заморозили после санкций, введенных из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Среди них выдающийся профессор и бывший декан юридического факультета Йельского университета Гарольд Хонджу Кох, а также известный адвокат и дипломат Филипп Зеликов из Института Гувера.

Использование замороженных активов

В письме предлагается использовать активы для компенсации убытков, которые "возникли непосредственно в результате незаконных действий России". Впрочем, страны G7 обсуждают различные варианты.

По данным Всемирного банка, ориентировочная стоимость послевоенного восстановления и реконструкции Украины выросла до 486 миллиардов долларов.

Среди обсуждаемых идей: использование средств в качестве залога для привлечения долга или как гарантии для кредитов. При этом, ЕС медленно продвигается в реализации планов по применению налога на непредвиденную прибыль, полученную через замороженные средства. Известно, что в прошлом году эти фонды позволили получить прибыль в размере 4,4 миллиарда евро.

Позиция стран-членов ЕС имеет решающее значение, поскольку подавляющее большинство средств находится в Европе, в частности в бельгийском клиринговом центре Euroclear. А клиринговый центр, и Европейский ЦБ скептически относятся к праву на арест российских активов.

В то же время Великобритания и США подталкивают союзников по G-7 к полному изъятию активов центральных банков.