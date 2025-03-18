Прогресс в переговорах: Великобритания и ЕС стремятся арестовать замороженные российские активы

Великобритания и Европейский Союз активизируют переговоры по конфискации замороженных российских активов. Целью является совместное повышение оборонных расходов.

Арест замороженных российских активов

Обе страны стремятся усилить экономическое давление на Владимира Путина перед возможными мирными переговорами о прекращении войны против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В частности министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и главный дипломат Евросоюза Кая Каллас во время предстоящей встречи в Лондон рассмотрят "инновационные инициативы". Речь пойдет о коллективном увеличении финансирования европейской обороны и усилении военной готовности, о чем сообщил МИД Великобритании.

В переговорах также будет обсуждаться, как Европа может обеспечить необходимое юридическое и финансовое обоснование для конфискации миллиардов российских активов. В частности уже достигнут определенный прогресс, даже несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, среди которых Бельгия и Германия. Они опасаются, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро.

Не Соединенные Штаты выражают постоянные беспокойства относительно суверенных активов... это на самом деле внутри Европы,

- сказал Лемми и выразил надежду, что новое правительство Германии может изменить эту ситуацию.

Что известно о замороженных активах? ЕС, страны Большой семерки и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и наличных денег. Это произошло, преимущественно, через бельгийскую клиринговую палату Euroclear. Санкции против известных российских лиц заморозили еще примерно 58 миллиардов долларов активов, включая дома, яхты и частные самолеты.

Напомним! Так Европа усиливает давление на Россию накануне очередного телефонного разговора между Трампом и Путиным. США настаивают, чтобы Россия согласилась на 30-дневное прекращение огня, которое Украина, как сообщается, готова принять.

Инвестиции ЕС в оборону

Лемми и Каллас также обсудят предложение ЕС позволить государствам-членам инвестировать 150 миллиардов евро (164 миллиарда долларов) займов ЕС в закупку оборонного оборудования, которое можно будет покупать у некоторых третьих стран:

Великобритания;

Норвегия;

Швейцария.

Чрезвычайно важно, чтобы мы укрепили наше партнерство с ЕС и совместно работали над завершением этой войны и обеспечением безопасности наших граждан,

- говорится в заявлении Лемми.

Обратите внимание! Великобритания не будет обязана вносить средства в этот фонд, но выиграет от того, что страны ЕС будут размещать заказы в британских оборонных компаниях.