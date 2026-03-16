Арестовали пенсию или соцвыплаты: как украинцам вернуть свои деньги

Иногда на социальные выплаты или пенсии украинцев могут наложить арест. Это возможно, если отсутствует информация о специальном режиме такого счета.

Что известно об аресте выплат?

Но это не значит, что деньги сразу будут сняты. Об этом в частности свидетельствует вывод коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Дело в том, что человек обратился в суд с жалобой. Лицо объяснило, что решение суда – на основании которого открыто исполнительное производство – не вступило в законную силу. А арест как раз был наложен на счет со специальным режимом.

Как отметил суд, обязанность государственного исполнителя заключается в снятии ареста со счета должника. Но при условии предоставления информации о специальном счете – банком или самим должником.

Наличие ареста только блокирует распоряжение средствами, однако не предусматривает автоматического списания пенсий или других социальных выплат, охраняемых законом,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Такой арест может быть снят после выяснения специального правового режима счета.

В частности даже при наличии значительных долгов, далеко не все имущество можно конфисковать. У Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины назвали вещи, на которые не может быть наложен арест и обращено взыскание. В этот список в частности входят:

предметы ежедневного бытового личного потребления – для удовлетворения физиологических и гигиенических потребностей;

вещи индивидуального пользования;

лекарственные средства;

мебель – по одной кровати и стулу на каждого человека, а также один стол, один шкаф на семью, а еще один холодильник на семью и тому подобное.

Полный перечень вещей бук вложенный в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве".

