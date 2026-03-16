Арестовали пенсию или соцвыплаты: как украинцам вернуть свои деньги
- Социальные и пенсионные выплаты могут быть арестованы, если отсутствует информация о специальном режиме счета, но арест не означает автоматического списания средств.
- Арест снимается после предоставления информации о специальном счете, а некоторые предметы быта не могут быть конфискованы даже при наличии долгов.
Иногда на социальные выплаты или пенсии украинцев могут наложить арест. Это возможно, если отсутствует информация о специальном режиме такого счета.
Что известно об аресте выплат?
Но это не значит, что деньги сразу будут сняты. Об этом в частности свидетельствует вывод коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.
Дело в том, что человек обратился в суд с жалобой. Лицо объяснило, что решение суда – на основании которого открыто исполнительное производство – не вступило в законную силу. А арест как раз был наложен на счет со специальным режимом.
Как отметил суд, обязанность государственного исполнителя заключается в снятии ареста со счета должника. Но при условии предоставления информации о специальном счете – банком или самим должником.
Наличие ареста только блокирует распоряжение средствами, однако не предусматривает автоматического списания пенсий или других социальных выплат, охраняемых законом,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Такой арест может быть снят после выяснения специального правового режима счета.
В частности даже при наличии значительных долгов, далеко не все имущество можно конфисковать. У Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины назвали вещи, на которые не может быть наложен арест и обращено взыскание. В этот список в частности входят:
- предметы ежедневного бытового личного потребления – для удовлетворения физиологических и гигиенических потребностей;
- вещи индивидуального пользования;
- лекарственные средства;
- мебель – по одной кровати и стулу на каждого человека, а также один стол, один шкаф на семью, а еще один холодильник на семью и тому подобное.
Полный перечень вещей бук вложенный в соответствии с Законом Украины "Об исполнительном производстве".
Что еще следует знать о пенсионных выплатах в Украине?
Вскоре состоится еще один перерасчет пенсий – в апреле 2026 года. В частности выплаты пересчитают некоторым работающим пенсионерам.
Индексация пенсионных выплат же состоялась в марте. Коэффициент повышения составил 12%. Некоторые украинцы получили значительную надбавку – например, для тех, кто получает военные пенсии.