Более 600 тысяч без света, один регион полностью: враг снова атаковал энергосистему
- Вследствие российских атак на энергетическую систему Украины более 600 тысяч абонентов остались без света, в частности полностью обесточена часть Донецкой области.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонты затруднены из-за постоянных обстрелов, поэтому применяются графики отключений света.
В ночь на вторник, 16 декабря, вражеская армия нанесла новые удары по энергетической системе Украины в нескольких областях. Особенно пострадали прифронтовые и южные регионы.
Какие последствия российских атак?
В результате атаки на энергообъекты на утро была полностью обесточена подконтрольная часть Донецкой области, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Также новые обесточивания есть на Днепропетровщине и Николаевщине.
Энергетики уже начали ремонты, чтобы восстановить электроснабжение, но сроки завершения работ прогнозировать сложно.
Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях затруднены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно,
– заверили в Минэнерго.
Самая сложная ситуация по состоянию на 16 декабря остается в Одесской и Донецкой областях.
В Одесской области энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 334 тысяч потребителей, но без света остаются еще 278 тысяч абонентов.
В Донецкой области без света находятся еще 427 тысяч потребителей. ️
Важно! Из-за сложной ситуации, которую вызвали предыдущие российские обстрелы, утром пришлось применить аварийные отключения на Харьковщине. Предварительно обнародованные графики обесточиваний в области не действуют
Какова ситуация в энергосистеме?
Энергетическая система Украины претерпела масштабные разрушения в результате массированных российских атак, поэтому работает в режиме повышенной нагрузки. В то же время потребление электроэнергии остается сезонно высоким.
Из-за сложной ситуации в системе 16 декабря энергетики применяют ограничения потребления света во всех регионах страны:
- Действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей;
- Введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении,
– отметили в Укрэнерго.
Энергетики призывают ограничить пользование мощными электроприборами и перенести энергоемкие процессы на ночные часы по возможности, то есть после 23:00 часов.
Обратите внимание! Графики почасовых отключений света могут меняться в течение суток из-за изменений в энергосистеме. Обновленную информацию можно найти на сайтах и официальных страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.
Как работают над улучшением ситуации со светом?
На прошлой неделе правительство приняло пакет решений, призванных стабилизировать ситуацию в энергетике. Речь идет о более сбалансированном распределении нагрузки между регионами, сокращение продолжительности отключений для бытовых потребителей и повышение надежности работы энергосистемы в условиях военного положения.
Следует добавить, что согласно опросу, 57% респондентов считают главной причиной отсутствия света российские обстрелы. В то же время почти треть опрошенных – 29% – возлагают основную ответственность на украинскую власть, считая, что государство недостаточно качественно подготовилось к энергетическим вызовам.
Такие данные приводит всеукраинский опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии в конце ноября – в середине декабря 2025 года.