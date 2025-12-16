Какие последствия российских атак?

В результате атаки на энергообъекты на утро была полностью обесточена подконтрольная часть Донецкой области, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Также новые обесточивания есть на Днепропетровщине и Николаевщине.

Энергетики уже начали ремонты, чтобы восстановить электроснабжение, но сроки завершения работ прогнозировать сложно.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты, однако ремонты на прифронтовых территориях затруднены постоянными обстрелами. Несмотря на опасность, энергетики работают круглосуточно,

– заверили в Минэнерго.

Самая сложная ситуация по состоянию на 16 декабря остается в Одесской и Донецкой областях.

В Одесской области энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 334 тысяч потребителей, но без света остаются еще 278 тысяч абонентов.

В Донецкой области без света находятся еще 427 тысяч потребителей. ️

Важно! Из-за сложной ситуации, которую вызвали предыдущие российские обстрелы, утром пришлось применить аварийные отключения на Харьковщине. Предварительно обнародованные графики обесточиваний в области не действуют

Какова ситуация в энергосистеме?

Энергетическая система Украины претерпела масштабные разрушения в результате массированных российских атак, поэтому работает в режиме повышенной нагрузки. В то же время потребление электроэнергии остается сезонно высоким.

Из-за сложной ситуации в системе 16 декабря энергетики применяют ограничения потребления света во всех регионах страны:

Действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей;

Введены графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении,

– отметили в Укрэнерго.

Энергетики призывают ограничить пользование мощными электроприборами и перенести энергоемкие процессы на ночные часы по возможности, то есть после 23:00 часов.

Обратите внимание! Графики почасовых отключений света могут меняться в течение суток из-за изменений в энергосистеме. Обновленную информацию можно найти на сайтах и официальных страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.

Как работают над улучшением ситуации со светом?