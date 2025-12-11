Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Свириденко.

Когда может улучшиться ситуация со светом?

Кабинет министров Украины собрался на очередное заседание энергетического штаба, к которому присоединились руководители энергетических компаний, регуляторы рынка и народные депутаты.

Во время совещания удалось обсудить шаги для восстановления энергетики после обстрелов, обеспечения необходимых резервов топлива и оборудования. Также говорилось о необходимой защите объектов, наращивания генерации и обеспечения людей светом.

Цель правительства – полное обеспечение людей светом. Так уже на выходных ожидается уменьшение продолжительности отключений.

Держу на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактической оптимизации потребления электроэнергии на местах от всех ОВА,

– написала премьер-министр.

Правительство изучает возможности, чтобы присоединить когенерационные установки к общей сети и уже принял соответствующие решения.

Стоит отметить! Когенерационные установки – это энергетические системы, которые одновременно производят электроэнергию и тепло из одного и того же топлива. Благодаря этому они работают значительно эффективнее, чем отдельное производство электричества и тепла, и позволяют экономить энергию и уменьшать выбросы.

Свириденко добавила, что когда объекты генерации заработают полноценно, то дефицит электроэнергии в сети может пополниться.

Премьер-министр дала всем министерствам и областным военным администрациям обеспечить наличие альтернативных источников питания.

Какое сейчас состояние энергосети?