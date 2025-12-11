Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Свириденко.

Коли може покращитися ситуація зі світлом?

Кабінет міністрів України зібрався на чергове засідання енергетичного штабу, до якого долучилися керівники енергетичних компаній, регулятори ринку та народні депутати.

Під час наради вдалося обговорити кроки для відновлення енергетики після обстрілів, забезпечення необхідних резервів палива та обладнання. Також мовилося про необхідний захист обʼєктів, нарощення генерації та забезпечення людей світлом.

Мета уряду – повне забезпечення людей світлом. Так вже на вихідних очікується зменшення тривалості відключень.

Тримаю на контролі виконання рішення Уряду про перегляд списку критичної інфраструктури. Очікуємо фактичної оптимізації споживання електроенергії на місцях від всіх ОВА,

– написала прем'єр-міністерка.

Уряд вивчає можливості, щоб доєднати когенераційні установки до загальної мережі та вже ухвалив відповідні рішення.

Варто зазначити! Когенераційні установки – це енергетичні системи, які одночасно виробляють електроенергію та тепло з одного й того самого палива. Завдяки цьому вони працюють значно ефективніше, ніж окреме виробництво електрики й тепла, і дозволяють економити енергію та зменшувати викиди.

Свириденко додала, що коли об'єкти генерації запрацюють повноцінно, то дефіцит електроенергії в мережі може поповнитися.

Прем'єр-міністерка дала всім міністерствам та обласним військовим адміністраціям забезпечити наявність альтернативних джерел живлення.

