В седьмой раз за три месяца: враг снова попал в теплоэлектростанции ДТЭК

Россия во вторник, 23 декабря, нанесла очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Под прицелом, в частности, оказались тепловые электростанции ДТЭК.

Какие последствия атак России?

В результате этой атаки российской армии пострадало оборудование поврежденных ТЭС, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября,

– отмечают в компании.

В целом Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла по теплоэлектростанциям ДТЭК уже более 210 ударов.

Важно! От российских атак страдает не только оборудование ТЭС, но и работники. Из-за обстрелов 4 энергетиков погибло, еще 59 сотрудников станций получили ранения.

Что известно о предыдущих обстрелах?

Предыдущую атаку на теплоэлектростанции ДТЭК Россия осуществила только 6 декабря. Тогда враг бил по станциям в разных регионах Украины.

По данным компании, во время того обстрела было серьезно повреждено энергетическое оборудование. Существенным разрушениям подверглись ТЭС и во время российских атак в ноябре.

Но особенно трагической была атака 30 октября. Тогда Россия убила двух энергетиков, которые работали на Славянской ТЭС.

Страшный день для всей семьи украинских энергетиков. Враг унес жизни двух наших коллег из Донбассэнерго, которые находились на теплоэлектростанции во время массированной атаки,

– сообщили в ДТЭК.

Какие последствия атаки на энергетику 23 декабря?

Ночью и утром 23 декабря Россия осуществила в целом уже 9 атаку на энергетику Украины с начала года, как рассказал во время брифинга исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Больше всего пострадали Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области, которые были почти полностью обесточены.

Проблемы возникли также в энергетике Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.

Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью,

– отметил Некрасов.

Что известно об отключении света?