Вражеские атаки привели к новым обесточиваниям: кому выключают свет
- Российские атаки повредили энергообъекты Украины, вызвав отключение электроэнергии в шести областях.
- В Украине действуют ограничения на поставку электричества для промышленности и населения из-за предыдущих атак, а потребление электроэнергии снизилось на 7,9% по сравнению с предыдущим днем.
В ночь на пятницу, 3 апреля, российская армия продолжила бить по энергетической инфраструктуре Украины. Как следствие, пострадали энергообъекты в шести регионах государства.
В каких регионах обесточивание?
На утро энергетики зафиксировали новые обесточивания в прифронтовых и приграничных областях, сообщили в Укрэнерго.
Без света осталась часть потребителей в таких регионах:
- Сумская;
- Харьковская;
- Черниговская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- и Запорожская область.
В тех районах, где достаточно безопасно для работников, сразу начали аварийно-восстановительные работы.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно,
– отметили в Минэнерго.
Важно! В то же время из-за непогоды на утро полностью или частично без света остались потребители в 4 населенных пунктах Полтавщины. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением энергоснабжения для клиентов.
Кому отключают свет 3 апреля?
Из-за последствий предыдущих атак врага на энергетическую инфраструктуру в пятницу по всей Украине ограничивают поставки электричества:
- для промышленности и бизнеса действуют ограничения мощности с 06:00 до 22:00 часов;
- для населения – графики почасовых отключений с 07:00 до 11:00 часов.
Из-за этих ограничений потребление электроэнергии в Украине в пятницу снизилось. На утро его уровень был на 7,9% ниже, ним в четверг.
Однако Укрэнерго советует все равно экономно потреблять электроэнергию, учитывая погодные условия.
Экономно используйте электроэнергию в течение всех суток. Максимально ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерний период максимального потребления – с 18:00 до 22:00,
– призывают энергетики.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться, а соответственно и графики отключений тоже. Продолжительность вероятных обесточиваний можно узнать на сайте и официальных страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.
Какие еще последствия российских атак 3 апреля?
Утром 3 апреля российские войска атаковали Херсон, сбросив взрывчатку с беспилотника на маршрутное такси в Днепровском районе города. Удар произошел около 8:30. В результате атаки ранения получили семь человек, всех госпитализировали. Состояние 51-летнего водителя оценивается как тяжелое.
Также примерно в 9:05, враг нанес еще один удар – на этот раз по Сумах. Беспилотник типа "Молния" попал в здание одного из торговых центров в центре города. Поврежден фасад и остекление. По предварительным данным, четыре человека получили ранения, их состояние нетяжелое.
Ночью 3 апреля под атакой оказался и Харьков. Российские дроны ударили по разным районам города, в частности Новобаварскому и Основянскому. В результате обстрелов возникли пожары и зафиксированы разрушения. Есть пострадавшие, среди них – 8-летний ребенок.