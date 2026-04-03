В каких регионах обесточивание?

На утро энергетики зафиксировали новые обесточивания в прифронтовых и приграничных областях, сообщили в Укрэнерго.

Без света осталась часть потребителей в таких регионах:

Сумская;

Харьковская;

Черниговская;

Днепропетровская;

Донецкая;

и Запорожская область.

В тех районах, где достаточно безопасно для работников, сразу начали аварийно-восстановительные работы.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно,

– отметили в Минэнерго.

Важно! В то же время из-за непогоды на утро полностью или частично без света остались потребители в 4 населенных пунктах Полтавщины. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением энергоснабжения для клиентов.

Кому отключают свет 3 апреля?

Из-за последствий предыдущих атак врага на энергетическую инфраструктуру в пятницу по всей Украине ограничивают поставки электричества:

для промышленности и бизнеса действуют ограничения мощности с 06:00 до 22:00 часов ;

; для населения – графики почасовых отключений с 07:00 до 11:00 часов.

Из-за этих ограничений потребление электроэнергии в Украине в пятницу снизилось. На утро его уровень был на 7,9% ниже, ним в четверг.

Однако Укрэнерго советует все равно экономно потреблять электроэнергию, учитывая погодные условия.

Экономно используйте электроэнергию в течение всех суток. Максимально ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерний период максимального потребления – с 18:00 до 22:00,

– призывают энергетики.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может меняться, а соответственно и графики отключений тоже. Продолжительность вероятных обесточиваний можно узнать на сайте и официальных страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.

