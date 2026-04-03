В яких регіонах знеструмлення?

На ранок енергетики зафіксували нові знеструмлення у прифронтових та прикордонних областях, повідомили в Укренерго.

Без світла залишилася частина споживачів у таких регіонах:

Сумська;

Харківська;

Чернігівська;

Дніпропетровська;

Донецька;

та Запорізька область.

У тих районах, де достатньо безпечно для працівників, одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово,

– наголосили в Міненерго.

Важливо! Водночас через негоду на ранок повністю або частково без світла залишилися споживачі у 4 населених пунктах Полтавщини. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням енергопостачання для клієнтів.

Кому відключають світло 3 квітня?

Через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру у п'ятницю по всій Україні обмежують постачання електрики:

для промисловості та бізнесу діють обмеження потужності з 06:00 до 22:00 години ;

; для населення – графіки погодинних відключень з 07:00 до 11:00 години.

Через ці обмеження споживання електроенергії в Україні в п'ятницю знизилося. На ранок його рівень був на 7,9% нижчим, нім у четвер.

Однак Укренерго радить все одно ощадливо споживати електроенергію, зважаючи на погодні умови.

Ощадливо використовуйте електроенергію протягом усієї доби. Максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірній період максимального споживання – з 18:00 до 22:00,

– закликають енергетики.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а відповідно і графіки відключень теж. Тривалість ймовірних знеструмлень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.

