В яких регіонах знеструмлення?

На ранок енергетики зафіксували нові знеструмлення у прифронтових та прикордонних областях, повідомили в Укренерго.

Дивіться також Російський дрон вгатив по ТРЦ в центрі Сум: є поранені

Без світла залишилася частина споживачів у таких регіонах:

  • Сумська;
  • Харківська;
  • Чернігівська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • та Запорізька область.

У тих районах, де достатньо безпечно для працівників, одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово,
– наголосили в Міненерго.

Важливо! Водночас через негоду на ранок повністю або частково без світла залишилися споживачі у 4 населених пунктах Полтавщини. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням енергопостачання для клієнтів.

Кому відключають світло 3 квітня?

Через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру у п'ятницю по всій Україні обмежують постачання електрики:

Через ці обмеження споживання електроенергії в Україні в п'ятницю знизилося. На ранок його рівень був на 7,9% нижчим, нім у четвер.

Однак Укренерго радить все одно ощадливо споживати електроенергію, зважаючи на погодні умови.

Ощадливо використовуйте електроенергію протягом усієї доби. Максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірній період максимального споживання – з 18:00 до 22:00,
– закликають енергетики.

Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а відповідно і графіки відключень теж. Тривалість ймовірних знеструмлень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.

Які ще наслідки російських атак 3 квітня?

  • Вранці 3 квітня російські війська атакували Херсон, скинувши вибухівку з безпілотника на маршрутне таксі в Дніпровському районі міста. Удар стався близько 8:30. Унаслідок атаки поранення дістали семеро людей, усіх госпіталізували. Стан 51-річного водія оцінюють як важкий.

  • Також приблизно о 9:05, ворог завдав ще одного удару – цього разу по Сумах. Безпілотник типу "Молнія" влучив у будівлю одного з торгівельних центрів у центрі міста. Пошкоджено фасад і скління. За попередніми даними, четверо людей отримали поранення, їхній стан неважкий.

  • Уночі 3 квітня під атакою опинився й Харків. Російські дрони вдарили по різних районах міста, зокрема Новобаварському та Основ’янському. Унаслідок обстрілів виникли пожежі та зафіксовані руйнування. Є постраждалі, серед них – 8-річна дитина.