В яких регіонах знеструмлення?
На ранок енергетики зафіксували нові знеструмлення у прифронтових та прикордонних областях, повідомили в Укренерго.
Дивіться також Російський дрон вгатив по ТРЦ в центрі Сум: є поранені
Без світла залишилася частина споживачів у таких регіонах:
- Сумська;
- Харківська;
- Чернігівська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- та Запорізька область.
У тих районах, де достатньо безпечно для працівників, одразу розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово,
– наголосили в Міненерго.
Важливо! Водночас через негоду на ранок повністю або частково без світла залишилися споживачі у 4 населених пунктах Полтавщини. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням енергопостачання для клієнтів.
Кому відключають світло 3 квітня?
Через наслідки попередніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру у п'ятницю по всій Україні обмежують постачання електрики:
- для промисловості та бізнесу діють обмеження потужності з 06:00 до 22:00 години;
- для населення – графіки погодинних відключень з 07:00 до 11:00 години.
Через ці обмеження споживання електроенергії в Україні в п'ятницю знизилося. На ранок його рівень був на 7,9% нижчим, нім у четвер.
Однак Укренерго радить все одно ощадливо споживати електроенергію, зважаючи на погодні умови.
Ощадливо використовуйте електроенергію протягом усієї доби. Максимально обмежте користування потужними електроприладами у вечірній період максимального споживання – з 18:00 до 22:00,
– закликають енергетики.
Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а відповідно і графіки відключень теж. Тривалість ймовірних знеструмлень можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках у соцмережах обленерго у своєму регіоні.
Які ще наслідки російських атак 3 квітня?
Вранці 3 квітня російські війська атакували Херсон, скинувши вибухівку з безпілотника на маршрутне таксі в Дніпровському районі міста. Удар стався близько 8:30. Унаслідок атаки поранення дістали семеро людей, усіх госпіталізували. Стан 51-річного водія оцінюють як важкий.
Також приблизно о 9:05, ворог завдав ще одного удару – цього разу по Сумах. Безпілотник типу "Молнія" влучив у будівлю одного з торгівельних центрів у центрі міста. Пошкоджено фасад і скління. За попередніми даними, четверо людей отримали поранення, їхній стан неважкий.
Уночі 3 квітня під атакою опинився й Харків. Російські дрони вдарили по різних районах міста, зокрема Новобаварському та Основ’янському. Унаслідок обстрілів виникли пожежі та зафіксовані руйнування. Є постраждалі, серед них – 8-річна дитина.