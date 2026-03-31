Экономика Новости экономики Пять регионов под обстрелами: где самая сложная ситуация со светом
31 марта, 11:13
Пять регионов под обстрелами: где самая сложная ситуация со светом

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Российские обстрелы на украинскую энергетику вызвали обесточивание в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях.
  • Энергетики работают круглосуточно для восстановления электроснабжения, а рост потребления электроэнергии обусловлено облачной погодой.

Российская армия продолжает бить по объектам украинской энергосистемы. Вследствие вражеских обстрелов и боевых действий на утро вторника, 31 марта, зафиксировали новые обесточивания.

Какие последствия российских обстрелов?

Самая сложная ситуация со светом в пяти областях. Там часть жителей осталась без электроснабжения, сообщили в Минэнерго.

Обесточены частично потребители:

  • в Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Полтавской;
  • и Харьковской областях.

Везде, где это сейчас позволяют безопасные условия, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы, 
– сообщили в ведомстве.

По словам Минэнерго, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, пострадавших от атак.

Какое потребление эклектроэнергии во вторник?

В то же время в Украине растет потребление электроэнергии во вторник. По состоянию на 9:30 утра его уровень превышал показатели предыдущего дня на 2,7%, сообщили в Укрэнерго.

Причина роста потребления электроэнергии заключается в облачной погоде. Дело в том, что на облака затянули небо почти на всей территории Украины, а в нескольких регионах также идет дождь.

В итоге бытовые солнечные электростанции сегодня снизили эффективность своей работы. Соответственно украинцы увеличили объемы потребления энергии из общей сети.

Поэтому энегетики советуют экономно потреблять электроэнергию сегодня, особенно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Пожалуйста, ограничьте в это время пользование мощными электроприборами и не включайте несколько таких приборов одновременно, 
– заликали в Укрэнерго.

Вместе с тем 31 марта применение ограничений в электроснабжении не прогнозируют.

Важно! Ситуация в энергосистеме может измениться в течение суток. Проследить за изменениями можно на сайте и официальных страницах в соцсетях своего облэнерго.

Как Россия продолжает обстреливать энергетику?

  • В ночь на 26 марта российские войска в очередной раз ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Под удар попали, в частности, объекты ДТЭК в Одесской области. В результате атаки повреждения получили четыре энергообъекта, а без электроснабжения остались на утро 33,4 тысячи семей.

  • Накануне, 25 марта, российский обстрел повредил энергетический объект на Черниговщине. Больше всего пострадали Чернигов и прилегающий район – там без света остались около 150 тысяч потребителей.

  • Еще днем ранее, 24 марта, из-за массированной атаки частично обесточенными были сразу несколько регионов. По данным Минэнерго, перебои с электроснабжением фиксировали в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

  • Президент Владимир Зеленский также предупредил о новой угрозе: по его словам, Россия может готовить атаки на системы водоснабжения. Он отметил, что такие удары возможны уже в ближайшие месяцы.