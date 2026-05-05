Россия снова обстреляла энергетику: какие последствия и будут ли выключать свет по Украине

В ночь на 5 мая российские военные в очередной раз атаковали Украину. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Какие последствия новой атаки по энергетике?

В результате обстрелов есть обесточенные потребители в четырех областях. Детали рассказали в Министерстве энергетики.

Смотрите также ЗАЭС на троих: почему Украина против разделения с россиянами и почему это может быть выгодно США

Без электроэнергии временно осталась часть потребителей на Днепропетровщине, Запорожье, Сумской и Харьковской областях.

Чтобы как можно быстрее запитать абонентов, энергетики работают в усиленном режиме, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Кроме того, ночью враг комбинированно атаковал газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях – дронами и баллистикой. Нафтогаз заявил о значительных разрушениях и потере добычи. На месте работают специалисты, оценка последствий продолжается.

Важно! В результате атаки погибли трое работников газодобывающего объекта и двое спасателей ГСЧС. 24 Канал выражает искренние соболезнования их семьям и близким.

Будут ли выключать свет по Украине?

Несмотря на российский обстрел, вводить плановые ограничения для украинцев 5 мая не планируют.

Правда, активное энергопотребление все же стоит перенести на дневное время, то есть период наиболее эффективной работы солнечных электростанций, – с 10:00 до 16:00.

А в вечерние часы сохраняется необходимость в бережливости. Ограничивать пользование мощными электроприборами просят с 18:00 до 22:00.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Гражданам советуют следить за обновлениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своего облэнерго.

Как Украина готовится к следующей зиме?