Кремль "сжег" бюджет целого региона: сколько стоила Путину атака на Украину

Россия потратила сотни миллионов долларов для массированного воздушного удара по объектам украинской энергосистемы 3 февраля. Средства, потраченные на этот обстрел, могли бы обеспечить финансирование целых регионов.

Сколько Россия потратила на атаку?

Во время этой комбинированной атаки российская армия применила всего 562 средства поражения, передает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

По информации Воздушных Сил, Россия выпустила по Украине ракеты и дроны различного типа:

баллистические ракеты – "Искандер" и РМ-48У;

крылатые ракеты – 9М728 "Искандер-К", Х-101 и Х-32;

гиперзвуковые ракеты – 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс",

ударные беспилотники – "Герань" и "Гарпия";

и дроны-имитаторы "Гербера".

общая стоимость примененного вооружения составила 324,8 миллиона долларов США – это более чем на 190 миллионов долларов больше, чем во время массированного обстрела 20 января,

– рассказали в ГУР.

В разведке подсчитали, что этих средств России хватило бы обеспечить бюджеты регионов:

Год мог бы прожить еврейский автономный округ, с населением около 144 тысяч человек;

Столько же достигает годовой бюджет города Калуга с населением более 320 тысяч человек;

Это также полугодовой бюджет Костромской области.

Однако Путин предпочел потратить эти средства на удары по гражданской инфраструктуре Украины вместо того, чтобы позаботиться об улучшении жизни в собственных регионах.

Не имея ощутимых успехов в войне против Украины, Кремль прибегает к системному террору гражданского населения в попытке подорвать единство украинского общества,

– добавили в ГУР.

Важно! В разведке отметили, что большинство средств, потраченных на атаку, Москва просто выбросила на ветер. Ведь украинская ПВО сбила 450 воздушных целей врага, то есть 79,2 % ракет и дронов.

Какие последствия российской атаки?

Атака России 3 февраля на украинскую энергетику стала самой мощной с начала 2026 года. Об этом сообщили в ДТЭК.

Под обстрел попали объекты генерации и распределения в 8 регионах Украины. Враг целился по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев жителей крупных городов:

Киева;

Харькова;

и Днепра.

Особенно сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.

Из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега – в частности Днепровский и Дарницкий районы – вынужденно перешли на экстренные отключения,

– сообщили в компании.

Также российские ракеты и дроны атаковали энергообъекты ДТЭК в Одесской области. Вследствие этого тысячи людей остались без света.

Зачем Россия бьет по энергетике?