Снова под ударом: россияне в очередной раз атаковали объекты "Нафтогаза" на Черниговщине

Россияне продолжают атаковать объекты Нафтогаза. Больше всего от ударов страдает инфраструктура Черниговской области.

Что известно об атаке России на газовую инфраструктуру?

О том, куда били россияне, говорится в сообщении Группы "Нафтогаз".

Вечером 19 мая враг нанес ракетный удар по Черниговской области. А именно – по газовой инфраструктуре региона.

Отмечается, что в течение дня продолжалась дроновая атака. Под прицелом россиян были сразу несколько объектов.

В компании сообщили, что в результате попаданий есть разрушения оборудования.

Прицельные обстрелы по активам Группы продолжаются уже четвертые сутки подряд,

– добавили в пресс-службе "Нафтогаза".

В частности известно, что персонал компании не пострадал. Оценку последствий и восстановительные работы начнут, когда этому будет способствовать ситуация с безопасностью.