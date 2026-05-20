Снова под ударом: россияне в очередной раз атаковали объекты "Нафтогаза" на Черниговщине
Россияне продолжают атаковать объекты Нафтогаза. Больше всего от ударов страдает инфраструктура Черниговской области.
Что известно об атаке России на газовую инфраструктуру?
О том, куда били россияне, говорится в сообщении Группы "Нафтогаз".
Вечером 19 мая враг нанес ракетный удар по Черниговской области. А именно – по газовой инфраструктуре региона.
Отмечается, что в течение дня продолжалась дроновая атака. Под прицелом россиян были сразу несколько объектов.
В компании сообщили, что в результате попаданий есть разрушения оборудования.
Прицельные обстрелы по активам Группы продолжаются уже четвертые сутки подряд,
– добавили в пресс-службе "Нафтогаза".
В частности известно, что персонал компании не пострадал. Оценку последствий и восстановительные работы начнут, когда этому будет способствовать ситуация с безопасностью.