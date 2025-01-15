"После атаки не было перебоев в подаче газа": в Турции сделали заявление о "Турецком потоке"

11 января произошла попытка атаковать газопровод "Турецкий поток". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что ситуация не повлияла на подачу газа.

Что известно об атаке на "Турецкий поток"

В частности газопровод продолжает работать на той же мощности, пишет 24 канал со ссылкой на Turkey Today.

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Министерство обороны России недавно сообщило о попытке нападения, которую якобы осуществила Украина, на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Она поставляет природный газ в газопровод "Турецкий поток" с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Почему "Турецкий поток" является важным

Издание отмечает, что данный газопровод является важным энергетическим коридором. Турецкий поток поставляет природный газ из России в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В 2024 году объемы поставок газа через "Турецкий поток" выросли на 23%, достигнув 16,7 миллиарда кубометров. Газопровод состоит из двух веток:

одна поставляет газ непосредственно в Турцию;

вторая обеспечивает европейские страны.

Общая мощность проекта составляет 31,5 млрд кубометров в год. А это делает "Турецкий поток" ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности региона.

В 2023 году, как пишет Turkey Today, европейские поставки российского газа, включая транзит через Украину, составили 28,15 млрд кубометров.

Важно! По состоянию на сейчас "Турецкий поток" - это единственный газопровод, поставляющий российский газ в Европу.