  • В частности, ДТЭК подготовила достаточного производственных тепловых мощностей, гидроэлектростанции, имеет большое количество угля на складах.

Они (оккупанты – 24 Канал) могут сделать нашу жизнь ужасной, очень, очень тяжелой... Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему, 
– подчеркнул Тимченко.

Последние удары по энергетике: что известно?