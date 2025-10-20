Россия бьет по энергетике: в ГУР оценили, эффективнее ли атаки, чем раньше

Какова цель российских атак?

Стратегическая цель российских атак остается неизменной – полностью уничтожить украинское государство. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, передает 24 Канал.

На сегодняшний день, да, действительно, сосредоточено в основном внимание по определенным регионам, но все будет зависеть, дальнейшие шаги будут зависеть от достигнутого успеха,

– отметил Скибицкий.

Однако он отметил, что эту главную цель врагу достичь не удалось.

Однако Россия пытается увеличить эффективность своих атак. В частности, по данным ГУР, произошло совершенствование дальнобойного вооружения, в том числе крылатых ракет: появились новые элементы, системы наведения, системы навигации.

Хочу отметить, что имеем определенные документы российские, несмотря на то, что они пытаются усовершенствовать, все же они еще далеки до тех технических характеристик, которые они заявляют,

– отметил представитель ГУР.

Вместе с тем наблюдается повышение эффекта нанесения ударов из-за массированного применения беспилотников.

Вадим Скибицкий Заместитель руководителя ГУР Если раньше, я думаю, вы помните, в начале, например, это было там 30 "Шахедов" за один месяц, то сейчас 30 "Шахедов" может лететь на один объект. Мы понимаем, что когда большое количество таких БПЛА, определенный процент достигает результата.

Кроме того, по его словам, на эффективность российских атак сегодня влияют комбинированные атаки.

Такие удары включают и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, и беспилотники.

Они призваны нанести больше всего урона и достичь конкретного эффекта по важным целям.

Чем грозят атаки по энергетике?

Вместе с тем украинские энергетики уверены, что российские атаки на инфраструктуру не погрузят Украину в полную темноту. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, пишет EL PAÍS.

По его словам, прошлом году Россия повредила 90% инфраструктуры ДТЭК. Однако удалось восстановить 70 – 80%, поэтому компания хорошо подготовлена к зиме.

В частности, ДТЭК подготовила достаточного производственных тепловых мощностей, гидроэлектростанции, имеет большое количество угля на складах. Они (оккупанты – 24 Канал) могут сделать нашу жизнь ужасной, очень, очень тяжелой... Но им не удастся разрушить нашу энергетическую систему,

– подчеркнул Тимченко. Последние удары по энергетике: что известно?