Росія б'є по енергетиці: у ГУР оцінили, чи ефективніші атаки, ніж раніше

Яка мета російських атак?

Стратегічна мета російських атак залишається незмінною – повністю знищити українську державу. Про це розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, передає 24 Канал.

На сьогоднішній день, так, дійсно, зосереджена в основному увага по певних регіонах, але все буде залежати, подальші кроки будуть залежати від досягнутого успіху,

– зазначив Скібіцький.

Проте він наголосив, що цю головну мету ворогові досягти не вдалося.

Однак Росія намагається збільшити ефективність своїх атак. Зокрема, за даними ГУР, відбулося вдосконалення далекобійного озброєння, в тому числі крилатих ракет: з'явилися нові елементи, системи наведення, системи навігації.

Хочу відмітити, що маємо певні документи російські, незважаючи на те, що вони намагаються удосконалити, все ж таки вони ще далекі до тих технічних характеристик, які вони заявляють,

– наголосив представник ГУР.

Разом з тим спостерігається підвищення ефекту нанесення ударів через масовані застосування безпілотників.

Вадим Скібіцький Заступник керівника ГУР Якщо раніше, я думаю, ви пам'ятаєте, на початку, наприклад, це було там 30 "Шахедів" за один місяць, то зараз 30 "Шахедів" може летіти на один об'єкт. Ми розуміємо, що коли велика кількість таких БПЛА, певний відсоток досягає результату.

Окрім того, за його словами, на ефективність російських атак сьогодні впливають комбіновані атаки.

Такі удари включають і крилаті ракети, і балістичні ракети, і безпілотники.

Вони покликані завдати найбільше шкоди і досягти конкретного ефекту по важливих цілях.

Чим загрожують атаки по енергетиці?

Разом з тим українські енергетики впевнені, що російські атаки на інфраструктуру не занурять Україну у цілковиту темряву. Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, пише EL PAÍS.

За його словами, минулого року Росія пошкодила 90% інфраструктури ДТЕК. Однак вдалося відновити 70 – 80%, тому компанія добре підготовлена до зими.

Зокрема, ДТЕК підготувала достатнього виробничих теплових потужностей, гідроелектростанції, має велику кількість вугілля на складах. Вони (окупанти – 24 Канал) можуть зробити наше життя жахливим, дуже, дуже важким… Але їм не вдасться зруйнувати нашу енергетичну систему,

