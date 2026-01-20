Ни одного дня без обстрелов: в ДТЭК показали статистику атак на украинскую энергосистему

С началом отопительного сезона Россия системно атакует украинскую энергосистему. С октября 2025 года не было ни одного дня без обстрелов. Больше всего повреждений в энергетике за январь 2026 года.

Как часто Россия обстреливает энергетику?

О том, как интенсивно Россия атаковала украинскую энергосистему за первую половину осенне-зимнего периода, ДТЭК показывает в собственной статистике.

За октябрь 2025 года украинцы пережили 5 массированных атак. Еще 26 дней Россия непрерывно била точечно "Шахедами", КАБами и другими снарядами.

Обратите внимание! 10 октября 2022 года Россия впервые нанесла массированный удар по энергетике.

Аналогичная ситуация в ноябре, когда было 5 массированных атак и не было ни одного дня, чтобы на Украину не летели воздушные цели. Всего за этот месяц 0 дней без обстрелов энергетики.

За декабрь было 6 массированных атак. Однако в январе 2026 года имеем такой же показатель, несмотря на то, что прошла только половина месяца.

Важно! В январе 2026 года ежедневно фиксируют новые повреждения энергосистемы.

Статистика атак России на энергетику Украины / Инфографика ДТЭК

Какова ситуация в энергосистеме Украины?

В ночь на 20 января россияне осуществили новый массированный удар. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщает, что правительство координирует действия по восстановлению энергосистемы.

Враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре. Было много баллистических ударов. Есть повреждения в ряде областей и в столице,

– говорит Юлия Свириденко.

Также из-за последствий ударов по Киеву в отдельных районах перебои с водо-, тепло- и электроснабжением. Без тепла остаются более 5 тысяч домов. Сложная ситуация в частности в Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Ремонтные службы работают непрерывно. А Правительство использует все имеющиеся инструменты и возможности, чтобы поддержать людей.

Как долго ждать восстановления?

Новая российская атака на Киев в ночь с 19 на 20 января оставила без теплоснабжения более 5 тысяч многоэтажек. Большинство из них – дома, которые были без отопления из-за обстрела критической инфраструктуры от 9 января.

Также прогнозируется, что следующие 30 дней ситуация в энергосистеме Украины будет сложной из-за обстрелов, проблемы с энергоснабжением могут расти.

Однако тотальный блэкаут в Украине маловероятен из-за наличия импорта электроэнергии и работу с европейской энергосистемой. Относительно региональных блэкаутов – возможны на одни-двое суток в отдельных городах из-за повреждения подстанций или высоковольтных сетей.