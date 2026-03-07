Аудит пенсий уже на пороге: кого могут заставить возвращать деньги государству

В Украине могут дополнительно проверить отдельные пенсионные выплаты. В некоторых случаях после аудита может встать вопрос о возврате средств государству.

Чьи пенсии будут проверять в ПФУ?

В 2026 году часть пенсионных выплат может попасть под дополнительную проверку, а в случае выявления переплат некоторым пенсионерам придется вернуть средства государству, пишут в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Дело в ситуация, когда при анализе пенсионных дел обнаруживают ошибки в расчетах или неточности в документах, которые повлияли на определение размера выплат. Чаще всего основанием для возврата средств становится установление факта переплаты.

Это может случиться, если во время назначения пенсии использовались некорректные или неполные данные.

Справочно: Такие ситуации возможны, когда работодатель подал в Пенсионный фонд неточные сведения о заработной плате или страховом стаже работника. Другой причиной может быть представление заявителем недостоверной информации, которая повлияла на определение права на пенсию или ее размер.

В соответствии с законодательством, излишне выплаченные средства подлежат возврату. Если пенсионер не возмещает их добровольно, Пенсионный фонд может обратиться в суд или применить механизм постепенного удержания средств из пенсии.

В таком случае ежемесячно могут удерживать до 20% пенсионной выплаты, пока переплата не будет полностью компенсирована.

О каких изменениях нужно обязательно сообщать Пенсионному фонду?

Размер пенсионных выплат может меняться в зависимости от жизненных обстоятельств пенсионера. Именно поэтому получатели пенсии обязаны сообщать Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на ее размер.

Речь идет, в частности, о:

смене места жительства;

трудоустройстве или увольнении с работы;

начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Это важно, поскольку отдельные надбавки предусмотрены только для неработающих пенсионеров. После официального трудоустройства право на такие доплаты прекращается, и дальнейшее их начисление может привести к возникновению переплаты.

Обратите внимание! Иногда причиной переплат становятся технические ошибки или неточности в данных о заработной плате или страховом стаже, которые передает работодатель. В таких случаях после уточнения информации Пенсионный фонд проводит перерасчет выплат и определяет, возникла ли переплата.

Когда еще могут пересмотреть пенсионные выплаты?