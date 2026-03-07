Чьи пенсии будут проверять в ПФУ?
В 2026 году часть пенсионных выплат может попасть под дополнительную проверку, а в случае выявления переплат некоторым пенсионерам придется вернуть средства государству, пишут в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.
Дело в ситуация, когда при анализе пенсионных дел обнаруживают ошибки в расчетах или неточности в документах, которые повлияли на определение размера выплат. Чаще всего основанием для возврата средств становится установление факта переплаты.
Это может случиться, если во время назначения пенсии использовались некорректные или неполные данные.
Справочно: Такие ситуации возможны, когда работодатель подал в Пенсионный фонд неточные сведения о заработной плате или страховом стаже работника. Другой причиной может быть представление заявителем недостоверной информации, которая повлияла на определение права на пенсию или ее размер.
В соответствии с законодательством, излишне выплаченные средства подлежат возврату. Если пенсионер не возмещает их добровольно, Пенсионный фонд может обратиться в суд или применить механизм постепенного удержания средств из пенсии.
В таком случае ежемесячно могут удерживать до 20% пенсионной выплаты, пока переплата не будет полностью компенсирована.
О каких изменениях нужно обязательно сообщать Пенсионному фонду?
Размер пенсионных выплат может меняться в зависимости от жизненных обстоятельств пенсионера. Именно поэтому получатели пенсии обязаны сообщать Пенсионный фонд об обстоятельствах, которые могут повлиять на ее размер.
Речь идет, в частности, о:
- смене места жительства;
- трудоустройстве или увольнении с работы;
- начале или прекращении предпринимательской деятельности.
Это важно, поскольку отдельные надбавки предусмотрены только для неработающих пенсионеров. После официального трудоустройства право на такие доплаты прекращается, и дальнейшее их начисление может привести к возникновению переплаты.
Обратите внимание! Иногда причиной переплат становятся технические ошибки или неточности в данных о заработной плате или страховом стаже, которые передает работодатель. В таких случаях после уточнения информации Пенсионный фонд проводит перерасчет выплат и определяет, возникла ли переплата.
Когда еще могут пересмотреть пенсионные выплаты?
Отдельные правила действуют для пенсий за выслугу лет. Если человек после назначения такой пенсии снова начинает работать по специальности, которая дает право на ее получение, выплата может быть приостановлена.
Кроме того, на размер пенсии иногда влияет смена места жительства. Например, в случае переезда из горной местности может быть отменена соответствующая надбавка.