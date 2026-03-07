Чиї пенсії будуть перевіряти у ПФУ?

У 2026 році частина пенсійних виплат може потрапити під додаткову перевірку, а у разі виявлення переплат деяким пенсіонерам доведеться повернути кошти державі, пишуть у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Річ у ситуація, коли під час аналізу пенсійних справ виявляють помилки у розрахунках або неточності у документах, які вплинули на визначення розміру виплат. Найчастіше підставою для повернення коштів стає встановлення факту переплати.

Це може трапитися, якщо під час призначення пенсії використовувалися некоректні або неповні дані.

Довідково: Такі ситуації можливі, коли роботодавець подав до Пенсійного фонду неточні відомості про заробітну плату або страховий стаж працівника. Іншою причиною може бути подання заявником недостовірної інформації, яка вплинула на визначення права на пенсію чи її розмір.

Відповідно до законодавства, надміру виплачені кошти підлягають поверненню. Якщо пенсіонер не відшкодовує їх добровільно, Пенсійний фонд може звернутися до суду або застосувати механізм поступового утримання коштів із пенсії.

У такому випадку щомісячно можуть утримувати до 20% пенсійної виплати, доки переплата не буде повністю компенсована.

Про які зміни потрібно обовʼязково повідомляти Пенсійному фонду?

Розмір пенсійних виплат може змінюватися залежно від життєвих обставин пенсіонера. Саме тому отримувачі пенсії зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про обставини, які можуть вплинути на її розмір.

Йдеться, зокрема, про:

зміну місця проживання;

працевлаштування або звільнення з роботи;

початок чи припинення підприємницької діяльності.

Це важливо, оскільки окремі надбавки передбачені лише для непрацюючих пенсіонерів. Після офіційного працевлаштування право на такі доплати припиняється, і подальше їх нарахування може призвести до виникнення переплати.

Зверніть увагу! Іноді причиною переплат стають технічні помилки або неточності у даних про заробітну плату чи страховий стаж, які передає роботодавець. У таких випадках після уточнення інформації Пенсійний фонд проводить перерахунок виплат і визначає, чи виникла переплата.

Коли ще можуть переглянути пенсійні виплати?