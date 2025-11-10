Во Львове некоторые дома остались без отопления: когда вернут тепло в квартиры

Во Львове произошел прорыв теплопровода. Из-за аварии временно приостановили теплоснабжение в близлежащие дома.

Что известно об аварии во Львове?

Восстановить подачу тепла планируют вечером 10 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

По информации Львовтеплоэнерго, произошел порыв теплопровода на участке возле камеры № 1003 (диаметр трубопровода – 700 миллиметров),

– говорится в сообщении.

Из-за необходимости проведения ремонтных работ временно отключены от теплоснабжения дома по адресам:

улица Антонича– дома 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20а, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32; улица Вернадского– дома 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42; улица Драгана– дома 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30; улица Коломыйская– дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18; улица Освицкая– дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19; улица Горыня– дома 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17б, 17, 17а, 19, 21а, 21, 23, 25а, 27а, 27, 29а, 31а, 31, 39; улица Трилевского– дома 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33; ,,,,,, проспект Красной Калины– дома 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123 xml-ph-0031@

Важно! Завершение аварийных работ предварительно запланировано сегодня до 19:00, после чего теплоснабжение домов будет восстановлено.

Также во Львовтеплоэнерго сообщили, что по некоторым адресам отсутствует поставка горячей воды. С перечнем можно ознакомиться на сайте.

Ликвидация порыва на магистральной тепловой сети. Также отключена услуга по горячему водоснабжению,

– рассказали в компании.

Обратите внимание! Возвращение горячего водоснабжения планируется в 18:00 10 ноября.

